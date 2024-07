Mutter sperrt Kleinkind in Gundelfingen versehentlich in Auto ein

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Dienstag in Gundelfingen gekommen. Kurz nach 18 Uhr hatte eine 31-jährige Mutter nach Angaben der Polizei ihr eineinhalbjähriges Kleinkind bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Parkplatz vor dem Schnellepark in der Oberen Vorstadt versehentlich im Auto eingesperrt. Der Fahrzeugschlüssel lag im zugesperrten Wagen.

Die Feuerwehr Gundelfingen öffnet das zugesperrte Auto

Die Mutter verständigte sofort die Feuerwehr Gundelfingen, die das Auto schadensfrei öffnen konnte. Die Einsatzkräfte übergaben das Kind danach dem Rettungsdienst. Es war unverletzt und konnte bei der Mutter bleiben. (AZ)