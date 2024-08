Aus für MyShoes in Dillingen: Wer folgt auf das Schuhgeschäft?

Und plötzlich war Schluss: In den Sommerferien stehen immer wieder Kundinnen und Kunden vor der Filiale von MyShoes in der Dillinger Kapuzinerstraße und wundern sich. Im Fenster hängt ein Schild, das über die Schließung informiert. „Das Team von MyShoes bedankt sich bei Ihnen für die jahrelange Treue“, heißt es auf dem Aushang weiter. Die „jahrelange Treue“ dauerte im Fall der MyShoes-Kunden höchstens drei Jahre. Der Filialist eröffnete schließlich erst im Jahr 2021 in dem Neubau in der Kapuzinerstraße. Nach gerade mal drei Jahren ist für den Deichmann-Ableger also schon wieder Schluss. Doch es soll bereits ein Nachmieter gefunden worden sein.

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kapuzinerstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis