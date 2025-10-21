Nach Brand: Sontheimer Recyclingfirma Hörger holt Hausmüll im Kreis Dillingen wie gewohnt ab

Eine große, graue Rauchsäule stieg am Montag über Sontheim an der Brenz an der Landkreisgrenze im benachbarten Baden-Württemberg auf und war in großen Teilen des Landkreises Dillingen zu sehen. Den verbrannten Geruch meldeten sogar einige Lauingerinnen und Lauinger an die dortige Feuerwehr, welche auf den gut zehn Kilometer entfernten Brand verwies. Der Ursprung dessen war ein Brand beim Sontheimer Recycling-Unternehmen Hörger, dort fiengen Plastikballen Feuer und sorgten für einen Großeinsatz zahlreicher Feuerwehren in der Umgebung. Als Reaktion darauf seien bei der Firma mehrere Anrufe mit der Sorge um die Müllabholung zu Hause eingegangen, sagt Geschäftsführer Martin Siekiera auf Nachfrage, und erklärt, wie es um die Müllentsorgung – auch in großen Teilen des Landkreises Dillingen – jetzt steht.

„Der Brand ist so weit gelöscht“, erklärt Siekiera am Dienstagvormittag. Es sei „eine lange Nacht“ gewesen für ihn und auch alle anderen Beteiligten. Er, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begannen nach der erfolgreichen Löschung am Morgen mit den Aufräumarbeiten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bei dem Unfall nicht verletzt worden, so Siekiera, doch „die Sortieranlage für die gelben Säcke ist vom Feuer völlig zerstört worden“. Wie es um andere Geräte und Teile des Werksgeländes steht, müsse erst noch ermittelt werden.

Wird der Müll im Landkreis Dillingen abgeholt?

Was bedeutet das jetzt für die Bürgerinnen und Bürger im Gebiet des Abfallwirtschaftsverbands, in dem unter anderem die Firma Hörger für die Müllabfuhr verantwortlich ist? Denn in vielen Kommunen im Landkreis Dillingen bis in den Landkreis Donau-Ries sind die Sontheimer etwa für Papiertonnen und Biotonnen zuständig. „Die Hausmüllabfuhr wird wie gewohnt weiter den Müll abholen“, betont der Geschäftsführer. Der Regelbetrieb sei wieder aufgenommen worden, auch wenn einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Aufräumarbeiten abgezogen wurden. Für die Angabe eines vollständigen Sachstands „ist es jetzt aber noch zu früh“, so Siekiera. Die Sortierung des Mülle aus den gelben Säcken werde vorerst auf andere Betriebe umgeleitet, „damit der Rückstau nicht allzu groß wird“.