Untermedlingen Nach Kuhstall-Brand in Untermedlingen: Warum laufen die Ermittlungen der Kripo nur langsam an?

32 Rinder sind in der Nacht auf Donnerstag in den Flammen umgekommen. Jetzt sucht die Kriminalpolizei Dillingen die Brandursache. Richtig anlaufen könnten die Ermittlungen aber vermutlich erst am Montag.