Nattheim

In Nattheim entstehen 30 neue Bauplätze

Plus Der Nattheimer Gemeinderat hat zwei weitere Bebauungsplanverfahren in Steinweiler und Auernheim gestartet. Im Herbst sollen erste Entwürfe diskutiert werden.

Von Jens Eber

In Steinweiler und Auernheim sollen zwei neue Baugebiete mit insgesamt rund 30 Bauplätzen entstehen. In seiner jüngsten Sitzung fasste der Nattheimer Gemeinderat (Landkreis Heidenheim) einstimmig die beiden Aufstellungsbeschlüsse. Damit sind nun die Planer am Zuge, die Bebauungsplanentwürfe zu fertigen und in den Gremien zu präsentieren.

In Steinweiler soll das Untere Zierterfeld bebaut werden, das sich südöstlich an die Lerchenfeldstraße und den Hainbuchenweg anschließt. Nach einer Vorberatung im Ortschaftsrat Auernheim-Steinweiler geht man davon aus, dass dort rund 20 Bauplätze für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser entstehen könnten. Auch eine Fläche für Tiny-Häuser soll dort eingeplant werden. Sollte es für diese Minimalhäuser keine Nachfrage geben, könnten auch herkömmliche Wohnhäuser gebaut werden, hieß es in der Sitzungsvorlage des Gemeinderats.

