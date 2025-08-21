Icon Menü
Dillingen
Neue SSV-Sportgaststätte in Höchstädt: „Sapori und Heimat“ mit deutscher und italienischer Küche

Höchstädt

Bald gibt es italienisch-deutsche Küche bei der SSV Höchstädt

Shivali Chauhan ist die neue Pächterin der SSV-Sportgaststätte in Höchstädt. Wie die Pläne der gebürtigen Inderin für das Lokal aussehen.
Von Lioba Reiter
    Shivali Chauhan und Deep Singh sind die neuen Pächter der SSV-Gaststätte in Höchstädt.
    Deutsch-italienische Küche gibt es ab September in der SVV-Sportgaststätte in Höchstädt. Shivali Chauhan, von allen Frau Shivali genannt, ist die neue Pächterin des Lokals. Die gebürtige Inderin will zusammen mit ihrem Freund Deep Singh ab September ein sogenanntes „Soft-Launching“ ihrer Gaststätte „Sapori und Heimat“ starten. Das bedeutet, sie möchte den Betrieb langsam aufnehmen, um sich zuerst in der Küche und dem Gastraum mit Biergarten und Sonnenterrasse einfinden zu können. Die Eröffnungsfeier soll nach aktuellem Stand am 12. September stattfinden. Danach ist die Gaststätte immer abends geöffnet und Montag ist Ruhetag. „Wir möchten zuerst schauen, wie es anläuft“, sagt Shivali. Das Lokal soll später auch ein Ort für Partys, Geburtstagsfeiern und andere Feste werden, erklärt sie.

