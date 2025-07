In der Rosenstraße in Dillingen hat am Dienstag ein neuer Imbiss eröffnet. „Mama Sweta“ liegt direkt neben dem Busbahnhof und bietet deutsche sowie osteuropäische Gerichte an. Dazu gehören beispielsweise Currywurst mit Pommes, Kartoffelsalat oder Pelmeni. Die Inhaberin hat damit den lang bestehenden Wunsch von ihrer Mutter und sich selbst wahr gemacht.

