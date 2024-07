Neuer Theaterpreis für den Landkreis Dillingen

Ein Netzwerktreffen der besonderen Art erlebte die Weyhenbergmühle in Wertingen. Landrat Markus Müller empfing Vertreter der verschiedenen Theatergruppen aus dem Landkreis in dem historischen Gebäude. Die Anregung, die mit viel Herzblut und Engagement tätigen Laientheater zu würdigen, kam von Siegfried Denzel, so Müller. Der Landrat hatte daraufhin dieses erste Netzwerktreffen in den Räumlichkeiten der Mühle organisiert, die der Familie Denzel gehört.

Die Denzel-Stiftung steht hinter dem neuen Theaterpreis

Siegfried Denzel, der von Bezirksrat Johann Popp sowie Helmut Sauter im Vorfeld dazu beraten wurde, erläuterte selbst sein Angebot. Er möchte mit seiner „Siegfried und Elfriede Denzel-Stiftung“ über die nächsten zehn Jahre die Theatergruppen im Landkreis mit einem finanziell dotierten Preis unterstützen. Es ist dabei die jährliche Summe von 3000 Euro angedacht. Dabei sollen die Gruppen selbst über die Verwendung des Geldes entscheiden. Denzels Vorschlag wurde begeistert aufgenommen und mit Applaus bedacht.

Netzwerktreffen von Theatergruppen in der Weyhenbergmühle Wertingen

Die im Auftrag des Landrats vom „Verein DLG – Kultur und Wir“ organisierte Veranstaltung wurde von dessen Vorsitzenden Heinz Gerhards moderiert. Dabei kamen von den vielen anwesenden Theaterleuten eine Reihe unterschiedlicher Vorschläge für die Verwendung der ausgelobten Summe. Diese Anregungen werden nun vom Kulturverein für das weitere Vorgehen aufbereitet. Der Denzel-Theaterpreis soll dann erstmals im Jahr 2025 vergeben werden.

Kurzvortrag von Johanna Klüpfel von der Altusrieder Freilichtbühne

Eine Bereicherung des Treffens war zudem der Kurzvortrag von Johanna Klüpfel. Sie ist künstlerische Leiterin der Altusrieder Freilichtbühne. Klüpfel berichtete aus ihrer eigenen Theatererfahrung auf und hinter der Bühne. Zudem ist sie seit einem Jahr auch Ansprechpartnerin des Bezirks Schwaben für die Amateurtheater in Bayerisch-Schwaben. Für die meisten Teilnehmer waren die von ihr vorgestellten Angebote des Bezirks für die Laienschauspieler und Amateurtheater noch unbekannt und fanden großes Interesse.

Einhellig wurde das landkreisweite Treffen der Theatergruppen als große Bereicherung gesehen. Es fand nach dem offiziellen Programm noch ein angeregter Erfahrungsaustausch statt. So soll nun unter Federführung von „Kultur und Wir“ ein Verzeichnis der aktiven Theater im Landkreis erstellt, sowie das Netzwerk verstetigt werden. Deswegen sollen sich alle Laientheatergruppen im Landkreis, die noch keinen Kontakt zum Netzwerk hatten, mit der Geschäftsstelle von „DLG – Kultur und Wir“ in Verbindung zu setzen (E-Mail: info@kulturundwir.de oder Telefonnummer 09071 51145).