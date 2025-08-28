Icon Menü
Neustart der Gundelfinger Sportgaststätte: El Greco schließt, neue Betreiber übernehmen

Gundelfingen

Der Gundelfinger „El Greco“-Wirt geht zurück nach Griechenland

Nach acht Jahren als Chef der Sportgaststätte des FCG zieht Stratos Pseirakis den Schlussstrich. Der Grund dafür hat seiner Aussage nach nichts mit dem Betrieb zu tun.
Von Dominik Bunk
    Die Stadiongaststätte des FC Gundelfingen wird ab September von neuen Pächtern weitergeführt (von links): Die bisherigen Pächter Stratos Pseirakis und Litsa Sidera, FCG-Schatzmeisterin Nadine Moritz, Fußball-Abteilungsleiter Christian Renner, Zweiter Vorsitzender Gerd Bachmann, Konstantionos Manolis (neuer Pächter), Zweiter Vorsitzender Wolfgang Stricker und Dimitra Manoli (neue Pächterin). Foto: Walter Brugger

    Die Sportgaststätte El Greco in Gundelfingen entwickelte sich in den vergangenen acht Jahren zu einem Treffpunkt für alle möglichen Leute. Sowohl jene, die das Restaurant als Direktziel hatten, aber auch Sportlerinnen und Sportler aus dem Sportzentrum des FC Gundelfingen und Badegäste vom anliegenden Gartnersee. Der Grieche Stratos Pseirakis hat das Lokal seit 2017 zusammen mit Litsa Sidera betrieben. Nach dem anstehenden Wochenende legen die beiden ihre Arbeit in Gundelfingen nieder.

