Der Gundelfinger „El Greco“-Wirt geht zurück nach Griechenland

Die Sportgaststätte El Greco in Gundelfingen entwickelte sich in den vergangenen acht Jahren zu einem Treffpunkt für alle möglichen Leute. Sowohl jene, die das Restaurant als Direktziel hatten, aber auch Sportlerinnen und Sportler aus dem Sportzentrum des FC Gundelfingen und Badegäste vom anliegenden Gartnersee. Der Grieche Stratos Pseirakis hat das Lokal seit 2017 zusammen mit Litsa Sidera betrieben. Nach dem anstehenden Wochenende legen die beiden ihre Arbeit in Gundelfingen nieder.

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89423 Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sportgaststätte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis