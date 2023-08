Oberglauheim/Höchstädt

06:00 Uhr

Turnier in Höchstädt: So sieht ein souveräner Schafkopf-Sieger aus

Plus Der elfjährige Christoph Spiller aus Oberglauheim liebt das traditionelle Kartenspiel - und kann es ziemlich gut. Er gewinnt ein großes Turnier und zockt alle Erwachsenen ab.

Von Silva Metschl Artikel anhören Shape

Dass das Schafkopfen zur bayerischen Kultur gehört, ist unbestritten. Ebenso, dass es ein Spiel ist, das ganze Generationen miteinander verbindet. Aber dass ein Elfjähriger vor den erwachsenen und erfahreneren Spielerinnen und Spielern mit deutlichem Vorsprung gewinnt, ist doch eine Sensation. Und genau so beim Schafkopfturnier zur 500-Jahr-Feier der Höchstädter Stadtpfarrkirche passiert. Der elfjährige Christoph Spiller hat es allen gezeigt und war der Überraschungssieger. Warum er das Kartenspiel so gut kann? "Ich habe das von Oma und Opa gelernt", sagt der Bub aus Oberglauheim.

Von Höchstädts Pfarrer Ertl organisiert

Mit seiner Familie lebt Christoph in Oberglauheim. Er erzählt, dass er schon sehr lange Schafkopf spiele. "Fünf Jahre müssten es ungefähr sein. So ab der ersten Klasse", schätzt Mama Angela Spiller. Zudem spielt ihr Sohn auf den monatlichen Schafkopf- und Spielerunden, die Höchstädts Stadtpfarrer Daniel Ertl für die Ministrantinnen und Ministranten der Höchstädter Pfarrgemeinden organisiert. "Aber da habe ich bisher nicht so oft mitgespielt", erzählt er. Dafür aber beim jährlichen Zeltlager und mit Klassenkameraden in der Schule.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen