Wer hat in Oberliezheim und Gundelfingen die Fenster eingeschlagen?

Im Kesseltal ist ein großes Loch in dem Einfamilienhaus und in Gundelfingen sind gleich mehrere Scheiben eines Glashauses zerstört worden.

Bewohner eines Einfamilienhauses in Oberliezheim haben am Montag gegen 15.30 Uhr auf Höhe der 70er-Hausnummern ein Klirren vernommen und daraufhin festgestellt, dass eine Fensterscheibe neben dem Eingang ein Loch aufwies. Der Sachschaden wird mit 1000 Euro beziffert.

Zwischen 8. und 10. Januar wurden gleich mehrere Fensterscheiben eines Glashauses auf einem ehemaligen Betriebsgelände an der Xaver-Schwarz-Straße in Gundelfingen eingeschlagen. Dabei entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe. Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

