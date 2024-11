Ist Oberliezheim "das geilste Dorf der Welt"?

Die fränkische Partyrock-Band „Dorfrocker“ hat eine Aktion ins Leben gerufen. „Wir suchen das geilste Dorf der Welt“, heißt es in der Ausschreibung der TV-bekannten Band, bestehend aus den drei Brüdern Markus, Tobias und Philipp Thomann, die selbst bekennende Dorfkinder sind. Als einer von 15 Finalisten hat sich für diese Aktion nun auch der Bissinger Ortsteil Oberliezheim qualifiziert. Der Ort hatte sich zuvor mit einem originellen Video beworben, und hofft nun für das finale Voting auf ganz viele Unterstützer aus der Region. Denn wer den Titel „Das geilste Dorf der Welt“ gewinnen wird, wird bei einem Online-Voting auf Instagram entschieden.

Und wozu das alles? Wer bei dem Voting gewinnt, bekommt ein Konzert der Echo-nominierten „Dorfrocker“ in seinem Dorf. Um das zu erreichen, muss Oberliezheim zunächst allerdings ordentlich die Werbetrommel rühren. Entscheidend dabei ist: Das Voting findet vom kommenden Samstag, 16. November, um 12 Uhr bis Sonntag, 17. November, um 12 Uhr auf der Instagram-Seite der Dorfrocker statt.

Konkurrenz-Dörfer sind in ganz Deutschland verteilt

Im Bewerbungsvideo will Oberliezheim mit ihrer Dorfgemeinschaft, ihrem Skilift und dem Namen Europadorf punkten. Für das Video haben sich einige Oberliezheimer versammelt und ins Zeug gelegt. Erst vor ein paar Monaten feierte in dem kleinen Dorf bereits das zweite Theaterstück Premiere, das innerhalb weniger Jahre mithilfe nahezu der gesamten Dorfgemeinschaft entstanden war und auf die Bühne gebracht wurde. Nun geht es weiter mit der Bewerbung um den Titel „Das geilste Dorf der Welt“. Messen muss sich Oberliezheim dabei etwa aus Thüringen, Baden-Württemberg, Hessen oder Schleswig-Holstein.

Die Dorfrocker selbst haben mit über 1500 Konzerten seit 2007 schon zahlreiche Orte Deutschlands und darüber hinaus kennenlernen dürfen. Jedes Jahr sind sie unter anderem auch in den USA oder Kanada für dortige Oktoberfeste zu Gast. Oder sie spielten das größte Traktorkonzert der Welt – in Brasilien! Zu diesem Anlass sind die Konzertgäste mit über 1500 Traktoren angereist. Ein Mitgrund des Erfolgs der Dorfrocker: Mit ihrem Hit „Dorfkind“ haben sie vor zwölf Jahren die Mitsing-Hymne für ebenjene Dorfkinder geschrieben. „Wir wurden schon öfters in Interviews gefragt, was denn unser Highlight in den 17 Jahren war und in welchem Dorf die Leute am besten gefeiert haben. Da wir die Frage nie eindeutig beantworten konnten, wollten wir die Frage mit der Aktion einfach zurückgeben“, so die Dorfrocker über ihre Aktion. Somit hatte nun jedes Dorf auf der Welt die Chance, dies zu unter Beweis zu stellen. Tatsächlich sind unter den 15 Finalisten auch ein Ort aus Österreich und einer an der dänischen Grenze. Und natürlich Oberliezheim, wo man nun die verbleibenden Tage bis zum Samstag sicherlich nutzen wird, um möglichst viele Unterstützer zu gewinnen, die abstimmen werden, damit es am Ende heißt: Oberliezheim ist das geilste Dorf der Welt! (AZ mit chbru)

Info: Abstimmen kann man auf dem Intsagram-Kanal der Dorfrocker unter dem Namen „dorfrocker_official“.