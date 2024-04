Handwerker bricht durch Dach in Obermedlingen

Der 48-Jährige war mit Arbeiten an einem Schrägfenster in Obermedlingen beschäftigt, als er durch eine Holzverkleidung brach und sich mittelschwer verletzte.

Ein 48-jähriger Handwerker war am Freitagnachmittag auf dem Dach eines Einfamilienhauses in Obermedlingen am Werk, als er auf eine Holzverkleidung trat und hindurchbrach. Der Polizei zufolge stürzte er mehrere Meter tief in das Dachgeschoss des Wohnhauses und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Handwerker stürzt in Medlingen mehrere Meter in die Tiefe

Der Arbeitsunfall ereignete sich in der Hauptstraße in Obermedlingen, als der Mann gerade mit Arbeiten oberhalb eines Schrägfensters beschäftigt war, so die Polizei. Fremdes Verschulden an dem Unglück war auszuschließen. (AZ)