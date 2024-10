Oktoberfest München: „Die Wiesn muss sein, sonst ist man keine echte Bierzeltbedienung“

Mehr als zehn Maß dürfen die Bedienungen nicht an die Tische tragen. Dabei würde Johanna Krebs locker zwölf schaffen, wie sie am Telefon erzählt. Egal, wie viele Krüge sie durch das Zelt trägt: Die Freude ist immer groß, wenn das kühle Bier seinen Besitzer findet. „Das hat schon was, wenn man dann bejubelt und beklatscht wird. Nur, weil man schnell viel Bier bringt“, sagt die 25-Jährige lachend. Sie krächzt ein wenig, ihre Stimme ist leicht angeschlagen. Aber wen wundert das?

Simone Fritzmeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oktoberfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis