Premiere: „Orgel plus“ kommt beim Dillinger Orgelsommer an

Als etwas Einzigartiges in der aktuellen Konzertreihe bezeichnete Klaus Probst bei seiner Begrüßung das jüngste Konzert des Dillinger Orgelsommers. Und das war es auch: Zum ersten Mal musizierten ein Organist und eine Sopranistin gemeinsam. Das zahlreich erschienene Publikum erlebte eine intensive geistlich-musikalische Stunde.

Giulio Mercati, Organist und Professor für Kirchenmusikgeschichte aus Lugano, und Lidia Basterretxea Vila, gebürtige Südamerikanerin und heute Musikerin in Como, sind zwei international erfahrene und vielseitige Künstler. Dass die beiden eng zusammenarbeiten, war beim gemeinsamen Musizieren deutlich spürbar. Mit einer durchdachten Auswahl an Werken französischer Komponisten aus dem 19. und beginnenden 20. Jahrhundert gestalteten sie eine intensive Konzertstunde, die vor allem den leisen Tönen viel Raum bot.

Ein musikalischer Raum der Meditation in der Dillinger Basilika

Mercati eröffnete die Matinee an der Orgel mit Jehan Alains (1911-1940) „Le Jardin suspendu“ (Der hängende Garten). Alain überschrieb dieses geheimnisvoll klingende Werk mit dem Satz „Der hängende Garten ist das ständig verfolgte und flüchtige Ideal des Künstlers, er ist der unerreichbare und unantastbare Zufluchtsort.“ Mit zarten, sphärischen Klängen bereitete das etwa sechsminütige Stück einen musikalischen Raum der Meditation.

Darauf folgten drei begleitete Sologesänge: Lidia Basterretxea Vila präsentierte Gabriel Faurés „En prière“ (Im Gebet), Charles Gounods „Crucifixus“ aus „Le Calvaire“ (Der Kalvarienberg) und Jean-Baptiste Faures „Crucifix“. Letzterem zugrunde liegt ein Gedicht von Victor Hugo, in dem dieser die Bedeutung des Kreuzes und eines weinenden, heilenden, lächelnden und bleibenden Gottes beschreibt. Die Sängerin überzeugte durchgehend mit ihrem glockenhellen Sopran und ihrem schönen Vibrato.

Die Konzertmitte bildeten vier kurze Orgelstücke Louis Viernes: Aus dessen „24 Stücken im freien Stil“ op. 31 spielte Giulio Mercati die Canzona, das Scherzetto, die Élegie und das Carillon. Er bot damit eine bunte Auswahl dieser romantischen Kompositionen – die Impressionen reichten von liedhaft, lustig-scherzend bis hin zu klagend und markant-bewegt. Just in dem Moment, als Basterretxea Vila den Hymnus „O salutaris hostia“ von Léon Boellmann anstimmte, erhellte die Sonne erhellte die bis dahin eher in fahlem Licht stehende Basilika. Gabriel Faurés bekanntes und unsterblich schönes „Pie Jesu“ aus dem Requiem op. 48 von 1887 folgte. Mit Charles Gounods „Repentir“ (Buße) von 1893 schloss die Sopranistin den zweiten Gesangsteil des Konzerts ab. Giulio Mercati setzte an der Orgel als rhythmisch bewegten, markanten Schlusspunkt das Final op. 21 von César Franck, ein Werk aus der französischen Orgelromantik.

„Das heutige Konzert war das bisher ergreifendste für mich“

Standing Ovations für eine eindrucksvolle Matinee mit selten gehörten Miniaturen, die mit viel Herzblut dargebracht wurden! Als Zugabe erklang Max Regers Komposition „Mariae Wiegenlied“. Der einzige Wermutstropfen war, dass die Texte der Gesänge nicht im Programmheft abgedruckt waren. Dennoch dürfte Ruth Nittbaur aus Wertingen für viele gesprochen haben, die schwärmte: „Das heutige Konzert war das bisher ergreifendste für mich.“