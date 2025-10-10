Ortsumfahrungen: „Projekte werden auf absehbare Zeit nicht weiterverfolgt“

Viele Orte im Landkreis Dillingen liegen entlang von Staatsstraßen und kämpfen mit den Folgen: Lärm, Dreck, unsichere Schulwege. Deshalb gibt es in manchen Dörfern schon seit Jahren Diskussionen um eine Ortsumfahrung. Auf Nachfrage teilt das Staatliche Bauamt nun aber mit, dass die Planungen für zwei Ortsteile im Landkreis aufgegeben wurden. Man könnte fast sagen: klammheimlich.

Die Staatsstraße 2028 führt im Süden des Landkreises Dillingen als lange Querverbindung von West nach Ost. Aufgereiht wie an einer Perlenkette liegen daran die Aschberggemeinden Aislingen, Weisingen, Holzheim und der Holzheimer Ortsteil Eppisburg. Von dort aus geht es weiter nach Binswangen. Die Eppisburger hatten sich schon über Jahrzehnte eine Umfahrung gewünscht, um den Durchgangsverkehr zwischen B16 und A8 endlich aus dem Ort zu bekommen. Im November 2019 gab es dann sogar eine Bürgerbefragung. 60 Prozent der Einwohner gaben ihre Stimme ab, zwei Drittel votierten für eine Umfahrung.

Eppisburg: Gemeinderat Holzheim stimmte 2019 klar für Umfahrung

Das Staatliche Bauamt trieb die Planungen für eine Umfahrung voran, die Eppisburg ausspart und auf der Verbindungsstraße zwischen Holzheim und Eppisburg angedockt hätte. So wäre der Verkehr nördlich von Eppisburg um den Ort verlaufen. Die zahlreichen Kurven im Ort hätten so umgangen werden können. Für die Anwohner der Ritter-von-Eppo-Straße, also der Ortsdurchfahrt, hatte sich die Gemeinde eine Entlastung versprochen. Das Votum fiel im Gemeinderat deutlich aus: Nur ein Rat stimmte dagegen, zwei enthielten sich.

Diskussionen um eine Umfahrung gab es auch in Diemantstein. Der Bissinger Ortsteil mit rund 250 Einwohnern wird von der Staatsstraße 2212 durchschnitten. Die Straße führt von Höchstädt nach Nördlingen und passiert auf dem Weg zahlreiche Orte. 2021 entbrannte die Debatte um eine Umfahrung neu. Der Bund Naturschutz und die Grünen breiteten eine 350 Quadratmeter große Plane aus, um den Flächenverbrauch einer möglichen Straße zu verdeutlichen. Das erzürnte wiederum die Umfahrungs-Befürworter, die mit der mangelnden Verkehrssicherheit und dem Lärm argumentierten, den sie tagtäglich erdulden müssten.

Kosten-Nutzen-Rechnung: Projekte in Eppisburg und Diemantstein nicht 'bauwürdig'

Nun, ein paar Jahre später, gibt es so etwas wie Klarheit in Sachen Straßenneubau. Auf Nachfrage teilt Andreas Reiser vom Staatlichen Bauamt Krumbach mit, dass die Straße in Eppisburg zuvor als Projekt mit „mittlerer Dringlichkeit“ eingestuft gewesen sei. Der Ausbauplan stammt aus dem Jahr 2012. „Zwischenzeitlich wurde der Ausbauplan modernisiert, fortgeschrieben und die darin enthaltenen Projekte mittels eines Bewertungsverfahrens überprüft.“ Der neue Plan stammt aus dem Jahr 2022 und ist nicht öffentlich einsehbar. Darin verfolgt man eine etwas andere Strategie: Es gibt keine drei Dringlichkeitsstufen mehr, erklärt Reiser. Die Projekte, die im Ausbauplan verblieben sind, seien „bauwürdig und vor Ort gewollt“. Andere sind nicht mehr im Plan enthalten. Und „bauwürdig“ sind die Projekte in Diemantstein und Eppisburg nach Auskunft des Bauamtes nicht. „Der Freistaat Bayern kann die Planungen hierfür auf absehbare Zeit nicht weiterverfolgen“, so Reiser.

In Eppisburg und Diemantstein habe man anhand verschiedener Kriterien geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, so Reiser, dass der Nutzen in Relation zu den Kosten zu gering sei. In Eppisburg hatte man damals mit 2,7 Millionen Euro Investitionskosten gerechnet, in Diemantstein waren es 3,9 Millionen. Diese Werte dürften sich angesichts der Baukostensteigerungen noch einmal deutlich erhöht haben. Der Artenschutz sei im Eppisburger Fall nicht das Problem gewesen, so Reiser. Zwar liegen in der Nähe des Ortsteils ein paar Schutzgebiete für Wiesenbrüter und Libellen, doch die hätte eine Straße wohl nicht tangiert. In Diemantstein wäre der Bau einer Kesselbrücke nötig gewesen, die im Ort umstritten ist.

Bissingens Bürgermeister: „Nach meinem Kenntnisstand nicht ganz vom Tisch“

Gehört hat man von den Neuigkeiten in den Rathäusern in Holzheim und Bissingen noch nicht. Der Holzheimer Bürgermeister Simon Peter zeigte sich allerdings wenig überrascht. Das Geld sei schließlich knapp, so höre man es ja allerorten, so Peter. Der Bissinger Bürgermeister Stephan Herreiner will offenbar noch nicht an ein komplettes Aus für die Diemantsteiner Umfahrung glauben. Man sei mit Landratsamt und dem Landtagsabgeordneten Manuel Knoll (CSU) im Austausch, sagte Herreiner. Gänzlich vom Tisch sei das Projekt nach seinem Kenntnisstand nicht. „Aber wenn das Aus definitiv sein sollte, dann müssen wir uns mit dem staatlichen Bauamt zusammensetzen und sehen, wie man die Straße sicher gestaltet.“ 160 Unterschriften hatten die Diemantsteiner für eine Umgehung gesammelt, die nun wohl in noch weitere Ferne gerückt ist. „Aber ich hoffe noch auf das Sondervermögen aus Berlin, irgendwo muss das Geld ja hin“, sagt Herreiner.