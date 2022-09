Osterbuch

vor 17 Min.

Feuerwehr: In Osterbuch zeigt die Jugend, was sie kann

Plus Bei der "Langen Nacht der Feuerwehren" am 24. September präsentiert sich der Nachwuchs in Osterbuch. Es gibt einen simulierten Verkehrsunfall und mehr.

Von Anna Lena Mayr

An der "Langen Nacht der Feuerwehren" nimmt auch die Osterbucher Feuerwehr teil. Aber: Das Programm des Zusamtaler Vereins übernimmt hauptsächlich die Jugend. Die gibt es nämlich noch gar nicht so lange. Kommandant Stefan Jäckle erzählt, dass er die Jugendfeuerwehr gemeinsam mit zwei weiteren Betreuern erst 2021 gegründet habe - und in der großen Aktionsnacht wollen sie gleich zeigen, was sie schon alles gelernt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .