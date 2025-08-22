Jetzt koordiniert Otto Horntrich die Wertinger Asylhilfe

Seit es den Helferkreis Asyl in Wertingen gibt, ist Wolfgang Plarre als Ansprechpartner und Koordinator zuständig gewesen. Nun hat er in Otto Horntrich einen Nachfolger gefunden. Letzterer ist 72 Jahre alt, SPD-Ortsvorsitzender und sitzt für seine Partei im Wertinger Stadtrat – und hat jetzt eine weitere Aufgabe inne. Wie es dazu gekommen ist und wie es in der Asylhilfe weitergeht.

„Ich arbeite schon seit sieben, acht Jahren mit“, sagt Horntrich zu seiner Tätigkeit im Helferkreis. Als Sozialdemokrat sei es ihm wichtig, eine solidarische Gesellschaft anzustreben. In einem wohlhabenden Land wie Deutschland sollten alle Menschen, die Unterstützung brauchen, diese auch bekommen. Gleichzeitig „gibt es sehr viel Bürokratie, die selbst von Einheimischen nicht immer bewältigt werden kann“. Umso schwerer haben es aus seiner Sicht all diejenigen, die so viel Papierkram aus ihrer Heimat nicht kennen und, die die deutsche Sprache (noch) nicht sprechen.

SPDler Otto Horntrich aus Roggden gibt schon seit Jahren Deutschkurse

Aus diesem Grund gibt der Roggdener Deutschkurse und hilft Asylbewerberinnen und -bewerbern im Austausch mit Ämtern und Behörden. Und das schon seit einigen Jahren. Aus seiner Sicht ist die Sprache das Wichtigste, um an einer Gesellschaft und in deren Arbeitswelt teilhaben zu können. Als sich Wolfgang Plarre kürzlich aus Altersgründen aus der Koordination des Helferkreises Asyl zurückziehen wollte, hatte man zunächst eine andere Nachfolge in Aussicht. Doch diese sprang ab. Daraufhin habe man Horntrich darum gebeten, die Aufgabe zu übernehmen – und der 72-Jährige sagte zu.

Ob dem SPD-Kommunalpolitiker und frisch gebackenen Asylhilfe-Ansprechpartner seine Aufgaben nicht irgendwann einmal zu viel werden? „Nein“, sagt er mit einem Lachen. Und ergänzt: „Ich bin ja Rentner. Und ich mache beides sehr, sehr gerne. Da ist das wie ein Hobby.“ Natürlich gebe es Situationen, da ärgere man sich – zum Beispiel über Ämter oder „seltsame Entscheidungen“. Doch das dürfe man nicht an sich heranlassen. „Es macht mir Freude, wenn ich helfen kann. Und man bekommt sehr, sehr viel zurück.“ Nicht nur, wenn es ums Lehren der deutschen Sprache geht, ist Horntrich im Einsatz. Er und die anderen Ehrenamtlichen im Helferkreis unterstützen Geflüchtete auch dabei, den Alltag zu meistern. Dazu gehören etwa die Wohnungssuche und, sobald diese gefunden ist, das Einrichten.

Icon vergrößern Rund 15 Ehrenamtliche setzen sich derzeit im Raum Wertingen für die Asylhilfe ein. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rund 15 Ehrenamtliche setzen sich derzeit im Raum Wertingen für die Asylhilfe ein. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

In der Wertinger Asylhilfe sei man „ein gutes Team“. Rund 15 Helferinnen und Helfer aus den verschiedenen Orten der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen sind darin aktiv. Zum Vergleich: Als der Helferkreis 2014 seine Anfänge nahm, gehörten noch rund 60 Mitglieder dazu. Daran erinnerte sich Plarre, kurz bevor er sein Amt des Koordinators niederlegte. Schon vor der offiziellen Gründung des Kreises war Plarre als Asylhelfer tätig und bringt es inzwischen auf rund 30 Jahre Einsatz in diesem Gebiet. Und er möchte weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es notwendig ist. Das sagte er Anfang August bei seiner Verabschiedung. Als Zeichen der Anerkennung erhielt er bei den Feierlichkeiten den Bürgerbrief und die -medaille der Stadt Wertingen.

Asylhilfe in Wertingen: Otto Horntrich tritt in Wolfgang Plarres „große Fußstapfen“

Nun tritt Horntrich in, wie er sagt, „große Fußstapfen“ – und müsse sich noch in viele Dinge einarbeiten, „sukzessive hineinwachsen“. Da seien etwa die Querverbindungen zu den Ämtern und die guten Kontakte, die gepflegt werden müssten. Abstimmen, nachfragen, organisieren. Und die Zusammenarbeit mit hauptamtlich Zuständigen, denn nicht alles sei ehrenamtlich zu stemmen. Im Großen und Ganzen möchte Horntrich die Arbeit so fortführen, wie sie auch Plarre erledigt hat. Denn so sei es „prima“ gewesen. Abgesehen davon würde sich der neue Koordinator wünschen, dass sich weitere Mithelferinnen und Mithelfer dem Helferkreis Asyl anschließen. Alle Aufgaben seien freiwillig – jede und jeder könne sich dort einbringen, wo er oder sie wolle, nichts sei vorgeschrieben.