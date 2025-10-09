Wer in Höchstädt baut, muss weiterhin zwei Stellplätze bereitstellen

Eine vermeintlich bürokratische Regelung hat in Höchstädt eine Diskussion über grundsätzliche Fragen ausgelöst: Müssen Bauherren verpflichtet sein, zwei Stellplätze pro Haus nachzuweisen, um überfüllte Straßen zu vermeiden? Oder wird ihnen damit nur das Leben schwer gemacht, weil Parkplätze in Höchstädt kein Thema sind?

Im jüngsten Bau- und Umweltausschuss mussten die Ratsmitglieder entscheiden, ob sie an einer Vorschrift festhalten wollen, die auf das Jahr 1993 zurückgeht. Sie besagt: Wer neu baut, muss zwei Parkplätze vorweisen. Seit Anfang 2025 dürfen die Kommunen selbst entscheiden, ob und wie viele Stellplätze beim Hausbau vorgeschrieben sind. Die bisherige landesweite Regelung ist im Oktober ausgelaufen – Städte und Gemeinden können nun eigene Vorgaben erlassen. In Höchstädt legte die Stadtverwaltung dem Ausschuss einen Entwurf für eine neue Satzung vor, der wie bisher zwei Stellplätze pro Haus vorsieht. Sieben Ratsmitglieder stimmten dafür, zwei dagegen.

Bauherren können 3000 Euro Ablösesumme bezahlen

Deshalb gilt, was seit Jahrzehnten gegolten hat. Neu ist aber die Ablösesumme: Wer keine zwei Parkplätze bauen kann oder will, kann pro Parkplatz 3000 Euro an die Stadt bezahlen und ihn damit „freikaufen“ – wenn er einen Antrag stellt. Das bestätigte Bürgermeister Stephan Karg (CSU). Er ist der Meinung: „In Städten mit vielen Wohnhäusern wird es immer eng werden.“ Daher sei es gut, wenn entsprechender Platz vorhanden sei. Beispielhaft nennt Karg eine vierköpfige Familie, deren Kinder erwachsen sind und die zwei Autos auf der Straße vor dem Haus stehen haben. Gäbe es keine Stellplatzverordnung, würde es in Höchstädt immer schwieriger, Autos unterzubekommen, fürchtet der Bürgermeister.

Kritik von SPD und FDP: Regel ist unnötig und hindert Bauen

Vertreter von SPD, FDP und Pro Höchstädt sehen das anders. Die Satzung sei unnötig und nicht gut für den Wohnungsbau, beklagen SPD-Fraktionssprecher Wolfgang Konle und Günter Ballis (FDP) in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Der Betrag von 3000 Euro zum Freikauf sei zwar im Vergleich zu anderen Kommunen moderat. Allerdings würde so Bauen teurer und unattraktiv, was zu Mehrkosten zulasten von Familien, Mieterinnen und Bauträgern führe. „Wir fragen uns ernsthaft, was wichtiger ist: Autos oder leistbarer Wohnraum?“, beklagen die beiden Stadträte. Sie fordern: „Wer bezahlbaren Wohnraum will, darf keine neuen Kostenhürden aufbauen.“ Auch Jan Waschke (SPD) und Rainer Wanek von Pro Höchstädt sind der Meinung, man habe eine Chance vertan und hätte die Vorschrift abschaffen können.

Für die Argumentation zeigt Bürgermeister Karg Verständnis. Allerdings betont er, dass die große Mehrheit im Bau- und Umweltausschuss hinter der Vorschrift stehe.

Stellplatzsatzungen im Kreis Dillingen: Wertingen verlangt wohl höchste Ablösesumme

In Lauingen wurde über diese Frage bereits im Juli diskutiert. Dort ist inzwischen nur noch ein Parkplatz vorgeschrieben, allerdings ist der Freikauf nur in Sonderfällen möglich und kostet 7500 Euro. Auch dort gab es eine intensive Debatte; die Abstimmung endete mit zehn zu neun Stimmen. In Dillingen sind zwei Plätze vorgeschrieben, mit einer Ablösemöglichkeit von 2000 Euro in der Kernstadt und 1000 Euro in den Stadtteilen. Wertingen scheint die strengste Satzung eingeführt zu haben: Zwei Plätze sind ein Muss, und wer sich freikaufen möchte, hat 8000 Euro zu bezahlen.