„Eintracht“ Bächingen feiert 75-jähriges Bestehen mit einem Partywochenende

Mit einem besonderen Jubiläumswochenende in der Gemeindehalle Bächingen feiert der Musikverein „Eintracht“ Bächingen sein 75-jähriges Bestehen. „Es ist kein übliches Jubiläum mit Festabenden, sondern ein Partywochenende“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Joachim Mayr, auf Nachfrage. In der Halle wird eine Art Biergarten aufgebaut, ein Festzelt wird nicht aufgestellt werden. „So sind wir nicht vom Herbstwetter abhängig“, führt Mayr aus. In der Halle wird es Bewirtung in Form von verschiedenen Leckereien und natürlich Getränken geben, die musikalische Palette reicht beim Jubiläum der Bächinger Musikanten von böhmischer Blasmusik hin zu Rock und Metal.

Das Festwochenende startet am Freitag, 24. Oktober ab 18 Uhr, mit der böhmischen Blaskapelle „Berthold Schick und seinen Allgäu6“, die nicht nur Konzerthallen und Festzelte füllt, sondern auch oft bei vielen großen Blasmusikfestivals wie dem „Woodstock der Blasmusik“ oder der „Brasswiesn“ auf den Bühnen steht. Gegründet hat sich die Truppe, sieben Musiker sind es traditionell in der böhmischen Formation, im Jahr 2006. Am Freitag sind zuvor „Basst scho“ als erste Musikgruppe des Abends an der Reihe, deren Palette von traditioneller Volksmusik bis Schlager reicht.

J.B.O. spielen am Wochenende in der Gemeindehalle in Bächingen

Am Samstag, 25. Oktober, rockt die Kultband „J.B.O.“ aus Franken die Gemeindehalle. Seit mehr als drei Jahrzehnten spielen die vier Musiker eine Mischung aus Rock, Metal und guter Laune. Sie stehen damit auf vielen großen Bühnen, etwa beim Summer Breeze Open Air in Dinkelsbühl oder dem weltbekannten Metal-Festival Wacken im gleichnamigen Ort in Norddeutschland. Gegründet hat sich die Formation bereits 1989. Doch warum spielt eine solche Party-Metal-Band beim Blasmusikjubiläum in Bächingen? „Sie haben Ende der 90er Jahre schon einmal in Bächingen gespielt“, erklärt Mayr, „da haben wir uns gedacht, die könnten wir doch nochmal anfragen“. Das habe dann auch geklappt.

Der Sonntag wird in Bächingen traditionell mit Kirchweihmittagstisch

Los geht es zuvor ab 18 Uhr mit der Rockband „Angus Court“ aus dem Landkreis Dillingen. Am Sonntag lädt der Musikverein zum Kirchweihmittagstisch mit dem Musikverein „Harmonie“ Sontheim und der Bächinger Jugendkapelle ein. Der letzte Festtag werde voraussichtlich am Nachmittag enden. Die Tickets sind bereits im Vorverkauf, stellvertretender Vorsitzender Mayr betont aber, dass es auch noch an der Abendkasse einige Tickets für die Abende des 75. Jubiläums des Musikvereins „Eintracht“ Bächingen geben werde.