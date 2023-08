B16 bei Peterswörth: Dreistreifiger Ausbau ist genehmigt

Die Bundesstraße 16 darf weiter ausgebaut werden. Die Regierung von Schwaben hat dem weiteren Straßenausbau grünes Licht gegeben. Was das bedeudet.

Die Regierung von Schwaben hat für den dreistreifigen Ausbau der Bundesstraße 16 bei Peterswörth die Genehmigung erteilt. Diese Nachricht wird am Dienstagmittag öffentlich bekanntgegeben. Es heißt: Mit dem Planfeststellungsbeschluss sind die rechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung dieses Straßenbauvorhabens geschaffen. Heißt weiter, dass laut Planung ein zusätzlicher Fahrstreifen an die bestehende Trasse in Richtung Günzburg angebaut werden soll. Damit soll auf der rund 1,7 Kilometer langen Baustrecke die Verkehrssicherheit erhöht und der Verkehrsfluss verbessert werden.

Privatpersonen hatten Gelegenheit, Einwendungen abzugeben

In dem seit Januar 2021 laufenden Planfeststellungsverfahren wurden die fachlich berührten Behörden und Verbände eingebunden und auch den betroffenen Privatpersonen Gelegenheit gegeben, Einwendungen, zu erheben. Die Stellungnahmen und Einwendungen wurden bei einem Erörterungstermin am 5. Mai 2022 mit den Betroffenen besprochen. Unsere Zeitung berichtete.

Unterlagen werden nun öffentlich ausgelegt

Die Regierung von Schwaben kommt in ihrem Beschluss nach Abwägung aller betroffenen Belange zu dem Ergebnis, dass der dreistreifige Ausbau der Bundesstraße 16 "im geplanten Umfang gerechtfertigt ist, um das derzeitige wie auch das künftige Verkehrsaufkommen auf dem Streckenabschnitt zu bewältigen und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu verbessern", steht es in der Pressemitteilung der Regierung.

Jeweils eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses und der festgestellten Unterlagen werden nun ab Mittwoch, 9. August, bis einschließlich Dienstag, 23. August, in der Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen, der Stadt Dillingen, der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen sowie der Gemeinde Buttenwiesen zur allgemeinen Einsicht ausgelegt. (sb/AZ)

