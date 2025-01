Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Pfaffenhofen leicht verletzt

Am Donnerstag ereignete sich im Buttenwiesener Gemeindeteil Pfaffenhofen ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einer Radfahrerin. Dabei kam es zu einem Personenschaden. Gegen 15 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Kleintransporter die Zusamstraße in westlicher Fahrtrichtung. An der Kreuzung zum Herdweg bog er nach links in den Herweg ein. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 21-Jährige auf ihrem Fahrrad, welche ihrerseits den Herdweg in nördliche Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Dabei wurde die 21-Jährige leicht verletzt und musste im Krankenhaus Wertingen behandelt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 450 Euro. (AZ)

