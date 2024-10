Pfarrer Rainer Maria Schießler: „Die Kirche muss die Leute mögen“

„Gaudium et spes – Freude und Hoffnung“ - mit diesen beiden Begriffen beginnt der wegweisende Text des II. Vatikanischen Konzils für die Seelsorge. Wie sehr und in welcher höchst individuellen Weise der Münchner Star-Seelsorger Rainer Maria Schießler Freude und Hoffnung verinnerlicht hat und zu verbreiten weiß, bewies er am Montag und Dienstag im jeweils prallvollen Dillinger Stadtsaal. Zwar „kocht er“ nach eigenem Bekunden „auch nur mit Wasser“, aber als Zeuge seiner Performance darf man hinzufügen: wenn er kocht, sprudelt - um im Bild zu bleiben - das Wasser schon besonders kräftig; da steigen unausgesetzt glitzernde Blasen auf und platzen effektvoll – spritzig halt!

