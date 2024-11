Vorfahrt missachtet: 11.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Haunsheim

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Dienstagvormittag in Haunsheim gekommen. Gegen 10 Uhr befuhr eine 36-jährige Autofahrerin die Bergstraße in Richtung Haldeweg. Am Kreuzungsbereich missachtete sie nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines Kleintransporters, den ein 40-Jähriger fuhr.

Die beiden Fahrzeuge stoßen im Kreuzungsbereich in Haunsheim zusammen

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei entstand ein Gesamtunfallschaden von ungefähr 11.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten. (AZ)