Betrunkener Autofahrer fährt in Aislingen gegen Gartenzaun

Ein 53-jähriger Autofahrer wollte am Freitag gegen 12.50 Uhr in Aislingen von der Lauinger Straße nach rechts in die Hauptstraße abbiegen. Das Abbiegemanöver gelang nach Angaben der Polizei allerdings nicht, und der Mann fuhr geradeaus in einen Gartenzaun.

Den Führerschein muss der Mann nach dem Unfall in Aislingen abgeben

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. (AZ)