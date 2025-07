Unbekannte sind im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag gewaltsam in eine Firma in der Schützenstraße in Bachhagel eingedrungen. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich.

Dillinger Kripo nimmt Hinweise unter Telefon 09071/560 entgegen

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)