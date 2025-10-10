Icon Menü
Polizei hält Frau mit 2,3 Promille in Mörslingen auf

Finningen

Polizeibeamte hindern Frau mit 2,3 Promille am Autofahren

Die 57-Jährige muss viel Durst gehabt haben. Noch bevor sie den Zündschlüssel dreht, wird sie von Polizeibeamten in Mörslingen erwischt.
    Weil die Frau noch nicht losgefahren ist, hat sie laut Polizei keine strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten.
    Weil die Frau noch nicht losgefahren ist, hat sie laut Polizei keine strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten. Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

    Im Finninger Ortsteil Mörslingen haben Polizeibeamte eine 57-Jährige am Autofahren gehindert, weil sie stark alkoholisiert war. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Lutzinger Straße kontrolliert. Die Polizeibeamten wurden auf ihren Zustand aufmerksam und führten deshalb einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab 2,3 Promille.

    2,3 Promille - aber nicht losgefahren: Frau darf in Ruhe ihren Rausch ausschlafen

    Weil die Frau noch nicht losgefahren war, konfiszierte die Polizei nur ihren Autoschlüssel. Strafrechtliche Konsequenzen habe die 57-Jährige deshalb nicht zu befürchten. (AZ)

