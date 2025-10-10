Polizeibeamte hindern Frau mit 2,3 Promille am Autofahren

Im Finninger Ortsteil Mörslingen haben Polizeibeamte eine 57-Jährige am Autofahren gehindert, weil sie stark alkoholisiert war. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Lutzinger Straße kontrolliert. Die Polizeibeamten wurden auf ihren Zustand aufmerksam und führten deshalb einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab 2,3 Promille.

2,3 Promille - aber nicht losgefahren: Frau darf in Ruhe ihren Rausch ausschlafen

Weil die Frau noch nicht losgefahren war, konfiszierte die Polizei nur ihren Autoschlüssel. Strafrechtliche Konsequenzen habe die 57-Jährige deshalb nicht zu befürchten. (AZ)