Polizei stoppt in Ziertheim Autofahrer mit 1,3 Promille.

Ein 30-jähriger Autofahrer war am Samstag unter Alkoholeinfluss in Ziertheim unterwegs. Gegen 1.50 Uhr kontrollierte die Polizei den Mann in der Reistinger Straße. Der 30-Jährige roch laut Polizeibericht stark nach Alkohol.

Dillinger Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr

Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von fast 1,3 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Autofahrers sicher, unterbanden seine Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 30-Jährigen. (AZ)