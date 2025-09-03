16-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin wird bei Unfall in Lauingen verletzt

Zwei Verkehrsteilnehmer haben sich am Dienstag bei Verkehrsunfällen in Gundelfingen und Lauingen Verletzungen zugezogen. Der Unfall in Gundelfingen ereignete sich kurz nach 7 Uhr. Ein 31-Jähriger war mit dem Auto auf der Kreisstraße DLG 7 zur Auffahrt auf die B16 unterwegs. Am Einmündungsbereich zur Bundesstraße musste der Mann verkehrsbedingt anhalten.

Wie die Polizeiinspektion Dillingen mitteilt, fuhr eine 62-Jährige mit einem Kleintransporter auf den haltenden Wagen des 31-Jährigen auf. Durch den Aufprall erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 21 Uhr in Lauingen. Ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer wollte aus dem Melanchthon-Ring auf die Riedhauser Straße ausfahren. Nach Angaben der Polizei war in diesem Moment eine 16-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad auf der Riedhauser Straße in Richtung Herzog-Georg-Straße. Die Jugendliche musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Schaden am Kleinkraftrad liegt bei etwa 300 Euro

Dabei stürzte das Mädchen und erlitt leichte Verletzungen. Die 16-Jährige begab sich laut Polizeibericht eigenständig in ärztliche Behandlung. An ihrem Kleinkraftrad entstand ein Unfallschaden von etwa 300 Euro.

18-Jähriger muss ausweichen, unbekannter Autofahrer flieht

Zu zwei weiteren Unfällen, bei denen Sachschaden entstand, ist es am Dienstag ebenfalls in Gundelfingen gekommen. Ein 18-Jähriger fuhr kurz nach 7 Uhr mit dem Auto auf der B16 in Richtung Günzburg, als ihm auf Höhe der Fetzerseen ein Lkw entgegenkam. Wie die Polizei mitteilt, scherte hinter dem Lastkraftwagen ein bisher unbekannter Autofahrer auf die Fahrbahn des 18-Jährigen aus. Der junge Mann ging nach Angaben der Polizei von einem Überholmanöver aus, wich nach rechts aus und touchierte mit seinem Auto die Leitplanke. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer fuhr weiter in Richtung Gundelfingen und beging laut Polizeibericht Fahrerflucht. Am Auto des 18-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560 entgegen.

30.000 Euro Sachschaden bei Unfall in der Medlinger Straße

Kurz nach 15 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Auto auf der Medlinger Straße in Gundelfingen stadteinwärts unterwegs. Er bog nach links auf einen Parkplatz ab und kollidierte dabei laut Polizei mit dem entgegenkommenden Wagen einer 64-Jährigen. Beide Unfallbeteiligte blieben offenbar unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 30.000 Euro. Zum Binden ausgelaufener Betriebsstoffe rückte die Gundelfinger Feuerwehr an. (AZ)