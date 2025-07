Alkoholisierter Autofahrer zwingt andere bei Lutzingen zum Ausweichen

Eine Zeugin hat am Freitag gegen 17.20 Uhr der Polizeiinspektion Dillingen gemeldet, dass ein Autofahrer in auffälliger Fahrweise unterwegs ist. Wie sich laut Polizeibericht herausstellte, kam ein 72-Jähriger während seiner Fahrt von Hohenaltheim nach Höchstädt mit seinem grauen BMW mehrfach auf die Gegenfahrbahn und gefährdete hierbei Verkehrsteilnehmer in entgegenkommenden Fahrzeugen, die ausweichen mussten.

