An einem Wanderparkplatz in Lutzingen brennt es

An einem Wanderparkplatz bei Lutzingen hat es am vergangenen Samstag gebrannt. Passanten stellten eine Rauchentwicklung fest und verhinderten so, dass sich der Kleinstbrand weiter ausdehnte.

