Autofahrerin stößt beim Überholen nahe Zöschingen mit Bus zusammen

Auf der Staatsstraße 1181 zwischen den Ortschaften Fleinheim und Nattheim (Landkreis Heidenheim) hat sich am Donnerstagvormittag auf Zöschinger Gemeindegebiet ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 9.15 Uhr war eine 58-jährige Autofahrerin von Fleinheim kommend in Richtung Nattheim unterwegs. Etwa auf halber Strecke zwischen den beiden Ortschaften setzte sie laut Polizeibericht mit ihrem Wagen zum Überholen eines vorausfahrenden Traktors an.

Busfahrer, Autofahrerin und Fahrgäste bleiben unverletzt

Hierbei übersah sie nach Angaben der Polizei, dass hinter ihr ein 44-jähriger Busfahrer mit seinem Omnibus bereits zum Überholen angesetzt hatte. Das Auto und der Bus stießen seitlich zusammen, der Sachschaden liegt laut Polizei im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Der Busfahrer und die Autofahrerin blieben unverletzt, ebenso die vier Fahrgäste im Bus.

Die 58-Jährige muss mit einem Bußgeld rechnen

Wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung muss die 58-Jährige nun mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)