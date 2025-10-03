Icon Menü
Polizeireport: Autofahrerin stößt beim Überholen nahe Zöschingen mit Bus zusammen

Zöschingen/Nattheim

Autofahrerin stößt beim Überholen nahe Zöschingen mit Bus zusammen

Bei dem Unfall auf der Straße zwischen Fleinheim und Nattheim entstehen etwa 5000 Euro Schaden. Die Fahrgäste im Bus bleiben unverletzt.
    Ein Unfall, in den ein Bus und ein Auto verwickelt waren, hat sich am Donnerstag auf der Staatsstraße zwischen Fleinheim und Nattung auf der Gemarkung Zöschingen ereignet.
    Auf der Staatsstraße 1181 zwischen den Ortschaften Fleinheim und Nattheim (Landkreis Heidenheim) hat sich am Donnerstagvormittag auf Zöschinger Gemeindegebiet ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 9.15 Uhr war eine 58-jährige Autofahrerin von Fleinheim kommend in Richtung Nattheim unterwegs. Etwa auf halber Strecke zwischen den beiden Ortschaften setzte sie laut Polizeibericht mit ihrem Wagen zum Überholen eines vorausfahrenden Traktors an.

    Busfahrer, Autofahrerin und Fahrgäste bleiben unverletzt

    Hierbei übersah sie nach Angaben der Polizei, dass hinter ihr ein 44-jähriger Busfahrer mit seinem Omnibus bereits zum Überholen angesetzt hatte. Das Auto und der Bus stießen seitlich zusammen, der Sachschaden liegt laut Polizei im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Der Busfahrer und die Autofahrerin blieben unverletzt, ebenso die vier Fahrgäste im Bus.

    Die 58-Jährige muss mit einem Bußgeld rechnen

    Wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung muss die 58-Jährige nun mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)

