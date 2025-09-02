Icon Menü
Polizeireport: Beseitigung einer Ölspur in Blindheim kostete die Gemeinde 1200 Euro

Blindheim

Beseitigung einer Ölspur in Blindheim kostete die Gemeinde 1200 Euro

Die Polizeiinspektion Dillingen sucht nun den unbekannten Fahrzeugführer. Der Vorfall ereignete sich bereits am 8. August.
    Ein Unbekannter hat am 8. August in Blindheim eine Ölspur hinterlassen.
    Ein Unbekannter hat am 8. August in Blindheim eine Ölspur hinterlassen. Foto: Robert Michael/dpa (Symbolbild)

    Bereits am 8. August gegen 14.15 Uhr hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Donaustraße in Blindheim eine etwa 500 Meter lange Ölspur hinterlassen.

    Aufwendige Fahrbahnreinigung, teure Entsorgung des Ölbindematerials

    Wie nun seitens der Gemeinde Blindheim mitgeteilt wurde, entstanden für die aufwendige Fahrbahnreinigung und die teure Entsorgung des Ölbindematerials Kosten in Höhe von rund 1200 Euro.

    Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

    Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (AZ)

