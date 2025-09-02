Beseitigung einer Ölspur in Blindheim kostete die Gemeinde 1200 Euro

Bereits am 8. August gegen 14.15 Uhr hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Donaustraße in Blindheim eine etwa 500 Meter lange Ölspur hinterlassen.

Aufwendige Fahrbahnreinigung, teure Entsorgung des Ölbindematerials

Wie nun seitens der Gemeinde Blindheim mitgeteilt wurde, entstanden für die aufwendige Fahrbahnreinigung und die teure Entsorgung des Ölbindematerials Kosten in Höhe von rund 1200 Euro.

Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (AZ)