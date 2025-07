Fahrer sucht nach Unfall in Blindheim das Weite

An der Kreuzung Bahnhofstraße/Oberfeldweg in Blindheim ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen. Gegen 12 Uhr hatte eine 41-Jährige mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in südliche Fahrtrichtung befahren. Ein aus dem Oberfeldweg Autofahrer missachtete dabei laut Polizeibericht die Vorfahrt der 41-Jährigen, sodass es im Kreuzungsbereich zum Kontakt der beiden Fahrzeuge kam.

Der Unfallverursacher suchte nach Angaben der Polizei anschließend das Weite. Er fuhr über die Bahnhofstraße in Richtung B 16. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Pkw.

Am Fahrzeug der 41-Jährigen entstand auf der rechten Fahrzeugseite ein Streifschaden. Dieser beläuft sich laut auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Die Polizeiinspektion Dillingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ein. (AZ)