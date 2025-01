Frau verwechselt in Dillingen Auto – das hat Folgen

Eine bislang unbekannte Autofahrerin wurde am Donnerstag gegen 14.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie auf einem Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen erfolglos versuchte, einen Nissan X-Trail zu öffnen. Die Frau ging hierbei laut Polizeibericht fälschlicherweise davon aus, dass es sich um ihr Fahrzeug handelte. Als sie die Verwechslung bemerkte, ließ sie von ihrem Vorhaben ab und verließ mit einem baugleichen Fahrzeug den Ort.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise

Während des Versuchs, den falschen Pkw zu öffnen, stellt die Frau einen schweren Gegenstand auf der Heckstoßstange des Autos ab. Es entstand hierbei nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von 800 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Autofahrerin werden von der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)