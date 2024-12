Gast schlägt in Dillinger Bar zwei Männern ins Gesicht

In einer Bar in der Dillinger Königstraße ist es in der Nacht zum Samstag zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Beteiligten gekommen. In deren Verlauf beleidigte ein bisher Unbekannter nach Angaben der Polizei mehrere Anwesende beleidigte und attackierte sie zum Teil auch körperlich.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen mehrerer Delikte

Der Täter beleidigte laut Polizei gegen 2.30 Uhr einen 22-Jährigen, einen 25-Jährigen und einen 23-Jährigen. Zudem schlug der Unbekannte den 22-Jährigen und den 23-Jährigen ins Gesicht. Eine medizinische Versorgung war nach der Attacke nicht nötig. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen mehrerer vorliegender Delikte.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)