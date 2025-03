Unbekannte beschädigen mutwillig Autoreifen in Bächingen

Bisher Unbekannte haben in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen in der Einhößstraße in Bächingen mutwillig einen Reifen eines geparkten 1er-BMWs beschädigt. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei circa 150 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)