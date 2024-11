Unbekannte wollen in Dillinger Restaurant einbrechen

Bisher Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag versucht, gewaltsam in ein Restaurant in der Großen Allee in Dillingen einzudringen. Den Tatzeitraum gibt die Polizei zwischen 23 Uhr und 9 Uhr an. Nachdem der Einbruchsversuch misslungen war, entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Die Polizei bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise

Sie hinterließen nach Angaben der Polizei einen Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)