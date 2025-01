Beleidigung: Unbekannter besprüht Garagentor in Zusamaltheim

Im Zeitraum zwischen dem 25. Dezember und dem vergangenen Samstag wurde in der Sattlergasse in Zusamaltheim auf ein Garagentor eine Beleidigung gesprüht. Es entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizeistation Wertingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es in Gundelfingen. In der Straße „Auf der Insel“ wurden zwischen dem 27. Dezember und dem vergangenen Freitag an einem Schulgebäude mehrere Graffitis angebracht. Die Täter sind bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)