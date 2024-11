Unbekannter nimmt bei Dillingen Rehe aus und lässt Kadaver zurück

Ein Jagdpächter hat am Freitag, 1. November, und am vergangenen Mittwoch in Dillingen einen toten Rehkitz-Kadaver aufgefunden. Beide Kadaver waren nach Angaben der Polizei jeweils auf dieselbe Art und Weise aufgeschlitzt. Das darin enthaltene Wildbret wurde professionell entnommen.

Der Schaden liegt jeweils bei etwa 100 Euro

Der Unbekannte ließ den restlichen Kadaver vor Ort zurück. Der Schaden wird jeweils auf etwa 100 Euro beziffert. Bei den Örtlichkeiten handelt es sich jeweils um den Bereich nördlich der Kreisstraße 42 zwischen Schretzheim und Steinheim in etwa bis zur Bahnlinie. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Jagdwilderei. Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)