Unbekannter will Kupferkabel an Kiesgrube bei Holzheim stehlen

Im Zeitraum vom 19. Februar bis zum vergangenen Mittwoch wurden an der Kiesgrube in der Dillinger Straße 76 in Holzheim insgesamt vier Kupferkabel auf einer Länge von jeweils etwa 120 Metern durchtrennt und aus den Anschlusskästen der Förderanlage gerissen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der bislang unbekannte Täter vermutlich gestört und ließ die Kabel am Tatort zurück.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter Telefon 09071/560 an die Polizeiinspektion Dillingen zu wenden. (AZ)