Unfallfluchten in Höchstädt und Dillingen werden geklärt

Eine Unfallflucht hat sich am Montagvormittag in Höchstädt ereignet. Gegen 10.15 Uhr beschädigte eine 68-jährige Autofahrerin beim Rangieren auf einem Tankstellengelände in der Donauwörther Straße einen geparkten Audi. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von etwa 3500 Euro. Die Autofahrerin entfernte sich daraufhin laut Polizeibericht unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall. Anhand des Kennzeichens konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen die 68-Jährige nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zu einer weiteren Unfallflucht ist es am Montagnachmittag in Dillingen gekommen. Gegen 16.45 Uhr beschädigte eine 38-jährige Autofahrerin am Fischerberg einen geparkten Renault. Anstatt anzuhalten, fuhr die Frau weiter und beging nach Angaben der Polizei Fahrerflucht.

69-jährige Autofahrerin verständigt die Polizei

Die 69-jährige Renault-Fahrerin nahm daraufhin die Verfolgung der 38-Jährigen auf und verständigte die Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 3500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen die 38-Jährige nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)