Vermisster wird bei Aislingen wieder gefunden

Ein Vermisster ist in der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen, 5.10 Uhr, im Bereich Aislingen gesucht worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei in einem schlechten Gesundheitszustand und in hilfloser Lage.

Der Mann war im Aislinger Raum mit einem Fahrrad unterwegs

Wie die Polizei mitteilt, war der 43-Jährige mit dem Fahrrad unterwegs, weshalb sich die Suche schwierig gestaltete. Mittels eines Polizeihubschraubers konnte der Vermisste aber im Wald gefunden werden. (AZ)