Wohnmobil prallt in Schwenningen gegen den Frontlader eines Traktors

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Wohnmobil hat sich am Montag in Schwenningen ereignet. Gegen 11 Uhr wollte ein 32-Jähriger mit einem Gespann aus Traktor und Anhänger aus einem Hof im Schwenninger Ortskern auf die Straße herausfahren. Dabei fuhr er nach Angaben der Polizei zunächst an den Fahrbahnrand, wobei der Frontlader am Schlepper in unterster Stellung bereits auf die Fahrbahn hinausragte.

54-Jähriger prallt mit seinem Wohnmobil gegen den Frontlader

Ein vorbeifahrender 54-Jähriger prallte mit seinem Wohnmobil gegen den Frontlader des Traktors. Durch den seitlichen Aufprall wurde der Schlepper gegen den Zaun der Hofeinfahrt geschoben.

Die Dillinger Polizei schätzt den Schaden auf etwa 25.000 Euro

Wie die Polizeiinspektion Dillingen mitteilt, entstand Sachschaden an Frontlader, Zaun und Wohnmobil. Der Gesamtschaden liegt nach einer ersten Schätzung bei etwa 25.000 Euro. Der 32-jährige Unfallverursacher wurde laut Polizeibericht wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung verwarnt. (AZ)