Zwei Autos stoßen in Kreisverkehr in Bachhagel zusammen

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Mittwoch in Bachhagel gekommen. Gegen 7.10 Uhr fuhr eine 55-jährige Autofahrerin von der Hauptstraße in den dortigen Kreisverkehr ein. Sie missachtete dabei laut Polizeibericht die Vorfahrt eines 53-jährigen Autofahrers, der zuvor von der Kreisstraße DLG 29 bereits in den Kreisel eingefahren war.

Die Autos stoßen im Kreisverkehr in Bachhagel zusammen

Beide Autos stießen zusammen. An den Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Verletzt wurde bei der Karambolage niemand. (AZ)