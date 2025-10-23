Icon Menü
Polizeireport: Zwei Autos stoßen in Kreisverkehr in Bachhagel zusammen

Bachhagel

Zwei Autos stoßen in Kreisverkehr in Bachhagel zusammen

55-Jährige missachtet nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines Autofahrers. So hoch ist der Sachschaden.
    • |
    • |
    • |
    • |
    Ein Unfall hat sich am Mittwochmorgen im Kreisverkehr in Bachhagel ereignet.
    Ein Unfall hat sich am Mittwochmorgen im Kreisverkehr in Bachhagel ereignet. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Mittwoch in Bachhagel gekommen. Gegen 7.10 Uhr fuhr eine 55-jährige Autofahrerin von der Hauptstraße in den dortigen Kreisverkehr ein. Sie missachtete dabei laut Polizeibericht die Vorfahrt eines 53-jährigen Autofahrers, der zuvor von der Kreisstraße DLG 29 bereits in den Kreisel eingefahren war.

    Die Autos stoßen im Kreisverkehr in Bachhagel zusammen

    Beide Autos stießen zusammen. An den Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Verletzt wurde bei der Karambolage niemand. (AZ)

