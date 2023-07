Megaprojekt "Augusta": Bayernets erweitert die Station in Prettelshofen

Plus Im Zuge des Megaprojekts "Augusta", einer geplanten 40 Kilometer langen neuen Leitung von Wertingen nach Kötz, sollen nun zwei neue Gebäude gebaut werden.

Auf der Anhöhe des zu Wertingen gehörenden Dorfes Prettelshofen steht schon die wahrscheinlich modernste Anlage im ganzen Landkreis Dillingen. Auf der Station von Bayernets wird Erdgas, das hier unterirdisch an einem wichtigen Knotenpunkt fließt, aus den Leitungen entnommen und mit neuem Druck weitergeschickt. Jetzt soll die Wertinger Anlage noch wichtiger und größer werden. Pläne wurden in der jüngsten Sitzung des Stadtrates bekannt.

Hintergrund ist die neu geplante Gasleitung "Augusta", die 40 Kilometer lang und von Wertingen bis nach Kötz im Landkreis Günzburg führen soll. Die Regierung von Schwaben hat offiziell das Planfeststellungsverfahren eröffnet – das heißt, die Pläne liegen offiziell aus und jeder und jede Betroffene kann Stellungnahmen zum Projekt einreichen. Mit der Leitung will Bayernets die Gasversorgung im Süden Deutschlands noch stabiler und sicherer machen. Geplanter Baustart ist Mitte kommenden Jahres, Ende 2025 soll Gas durch die "Augusta" fließen.