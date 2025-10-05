Icon Menü
„Pure Lebensfreude“ beim zehnten Bona-Inklusionslauf in Dillingen

Dillingen

„Pure Lebensfreude“ beim zehnten Bona-Inklusionslauf in Dillingen

Die Idee zum Bona-Inklusionslauf entstand in einem Schulprojekt und ist heute noch gleichermaßen relevant. Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner 2025.
Von Julia Motschmann
    • |
    • |
    • |
    An der Ziellinie machen sich die Teilnehmenden für den 5-Kilometer-Lauf bereit.
    An der Ziellinie machen sich die Teilnehmenden für den 5-Kilometer-Lauf bereit. Foto: Julia Motschmann

    Es ist ein regnerisches zehntes Jubiläum des Bona-Inklusionslaufs am Sonntag in Dillingen. Der Stimmung bei Läuferinnen, Läufern, Publikum und Mitwirkenden merkt man das aber nicht an. Bereits um 12.30 Uhr verkaufen der Elternbeirat des Regens-Wagner-Hauses sowie des St.-Bonaventura-Gymnasiums Kuchen und Wiener, während die Bona-Lehrkräfte fleißig Startnummern an die Teilnehmenden verteilen. 1038 Voranmeldungen gibt es in diesem Jahr. Und das schließt noch nicht die Menschen ein, die sich erst vor Ort registrieren. Die jüngsten Läuferinnen und Läufer sind zwischen fünf und neun, die ältesten sogar über 80 Jahre alt. Für genau diese Bandbreite steht die Veranstaltung.

    Zehnter Bona-Inklusionslauf: Lebensfreude auf der Ziellinie

    „Dass alle dabei sein können – alle Altersgruppen, alle Behinderungsgrade“ sei das, was die Veranstaltung ausmacht, sagt ein Teilnehmer des 1000-Meter-Laufs. Dieses Jahr ist er zum dritten Mal dabei. Seit einem Unfall im Oktober vor vier Jahren sitzt der Heidenheimer im Rollstuhl. Bei anderen Läufen sieht er keine „Rollifahrer“ mitmachen und findet das schade. Dass es „hier in Dillingen kombiniert ist“, also alle mitmachen dürfen, schätzt er daher umso mehr. Natürlich sei er motiviert, schnell anzukommen, beim Bona-Inklusionslauf gehe es aber nicht um Zeiten: „Das Schönste ist einfach, im Ziel anzukommen.“

    Dieser Heidenheimer nimmt zum dritten Mal am Bona-Inklusionslauf teil.
    Dieser Heidenheimer nimmt zum dritten Mal am Bona-Inklusionslauf teil. Foto: Julia Motschmann

    Das bestätigt die erste Runde sofort. Als die 400-Meter-Läuferinnen und -Läufer um 13.30 Uhr an den Start gehen, ist das Anfeuern groß – und versiegt nicht, nachdem die Ersten das Ziel erreichen. Im Gegenteil. Der Applaus wird eher noch größer, während die Letzten sich der Schlusslinie nähern. Es sind diese Momente, die Mitorganisatorin Viktoria Hatzenbühler am meisten bewegen: „Diese pure Lebensfreude“ und „pure Menschlichkeit“, wenn die Teilnehmenden ins Ziel laufen.

    Mit viel Applaus und selbstgebastelten Schildern werden die Läuferinnen und Läufer vom Publikum motiviert.
    Mit viel Applaus und selbstgebastelten Schildern werden die Läuferinnen und Läufer vom Publikum motiviert. Foto: Julia Motschmann

    Zehnter Bona-Inklusionslauf: Vom P-Seminar zum Stadt-Event

    Viktoria Hatzenbühler ist Lehrerin am St.-Bonaventura-Gymnasium und plant die Veranstaltung seit sieben Jahren federführend mit ihrem Mann Juri Hatzenbühler. Seinen Ursprung nahm der Bonaventura-Lauf in einem P-Seminar vor zehn Jahren. Eine Teilnehmerin des damaligen Projekts war Julia Kränzle. Heute noch übernimmt sie die Moderation des Bona-Inklusionslaufs. Die Idee hinter der Veranstaltung sei dieselbe wie damals geblieben, sagt Kränzle. „Inklusion im Sport: Das Zusammenfügen von Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung und auch ohne. Das Gemeinsame.“

    Schulleiter Oliver Stahl und Oberbürgermeister Frank Kunz geben das Startsignal.
    Schulleiter Oliver Stahl und Oberbürgermeister Frank Kunz geben das Startsignal. Foto: Julia Motschmann

    Seit dem ersten Bona-Inklusionslauf in Dillingen sind nun also zehn Jahre vergangen und auf den ehemaligen Schulleiter Franz Haider ist Oliver Stahl gefolgt. Vom Projekt zeigt sich Stahl begeistert: „Was hier alles möglich gemacht wird, um diesen Lauf zu ermöglichen, ist unglaublich.“ Der Schulleiter macht sogar selbst mit und tritt beim 5-Kilometer-Lauf unter anderem zusammen mit Oberbürgermeister Frank Kunz an. Um 17 Uhr werden die Sieger des Laufs geehrt – bejubelt und mit einer Medaille ausgezeichnet werden am diesem Tag aber alle. Denn was beim Bona-Inklusionslauf zählt, ist die Gemeinschaft.

    Dillingens Oberbürgermeister gibt beim Bona-Inklusionslauf alles.
    Dillingens Oberbürgermeister gibt beim Bona-Inklusionslauf alles. Foto: Julia Motschmann

    Das sind die Sieger des zehnten Bona-Inklusionslaufs

    Kinderlauf – 1000 Meter

    1. Langenmeier Jonas/Berthold Leni
    2. Sauter Max/Fischer Carlotta
    3. Knapp David/Grkov Isadora

    Special Olympics – 1000 Meter

    1. Kubina Michael/Turchiano Alessia
    2. Protte Markus/Ruderisch Greta
    3. Wiedemann Werner/Meyer Maria

    Hobbylauf – 5 Kilometer

    1. Albert Andreas/Stöckle Stefanie
    2. Naschwitz Simon/Kaim Angela
    3. Pfeifer Bastian/Eisenhofer Theresa

    Special Olympics – 5 Kilometer

    1. Götz Kevin/Höpfner Marion
    2. Graf Stefan/Greck Laura
    3. Sahin Yasar/Glaß Andrea

    Stadtlauf – 10 Kilometer

    1. Wörner Max/Nolde Anna Maria
    2. Wasner Elias/Kaleja Yvonne
    3. Langenmeir Stefan/Naschwitz Diana

    Special Olympics – 10 Kilometer

    1. Teufel Thomas/Schubert Maya
    2. Kirschner Gernot/Greck Theresa
    3. Steichele Franz/Langenmair Monika
