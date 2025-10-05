„Pure Lebensfreude“ beim zehnten Bona-Inklusionslauf in Dillingen

Es ist ein regnerisches zehntes Jubiläum des Bona-Inklusionslaufs am Sonntag in Dillingen. Der Stimmung bei Läuferinnen, Läufern, Publikum und Mitwirkenden merkt man das aber nicht an. Bereits um 12.30 Uhr verkaufen der Elternbeirat des Regens-Wagner-Hauses sowie des St.-Bonaventura-Gymnasiums Kuchen und Wiener, während die Bona-Lehrkräfte fleißig Startnummern an die Teilnehmenden verteilen. 1038 Voranmeldungen gibt es in diesem Jahr. Und das schließt noch nicht die Menschen ein, die sich erst vor Ort registrieren. Die jüngsten Läuferinnen und Läufer sind zwischen fünf und neun, die ältesten sogar über 80 Jahre alt. Für genau diese Bandbreite steht die Veranstaltung.

Zehnter Bona-Inklusionslauf: Lebensfreude auf der Ziellinie

„Dass alle dabei sein können – alle Altersgruppen, alle Behinderungsgrade“ sei das, was die Veranstaltung ausmacht, sagt ein Teilnehmer des 1000-Meter-Laufs. Dieses Jahr ist er zum dritten Mal dabei. Seit einem Unfall im Oktober vor vier Jahren sitzt der Heidenheimer im Rollstuhl. Bei anderen Läufen sieht er keine „Rollifahrer“ mitmachen und findet das schade. Dass es „hier in Dillingen kombiniert ist“, also alle mitmachen dürfen, schätzt er daher umso mehr. Natürlich sei er motiviert, schnell anzukommen, beim Bona-Inklusionslauf gehe es aber nicht um Zeiten: „Das Schönste ist einfach, im Ziel anzukommen.“

Icon vergrößern Dieser Heidenheimer nimmt zum dritten Mal am Bona-Inklusionslauf teil. Foto: Julia Motschmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dieser Heidenheimer nimmt zum dritten Mal am Bona-Inklusionslauf teil. Foto: Julia Motschmann

Das bestätigt die erste Runde sofort. Als die 400-Meter-Läuferinnen und -Läufer um 13.30 Uhr an den Start gehen, ist das Anfeuern groß – und versiegt nicht, nachdem die Ersten das Ziel erreichen. Im Gegenteil. Der Applaus wird eher noch größer, während die Letzten sich der Schlusslinie nähern. Es sind diese Momente, die Mitorganisatorin Viktoria Hatzenbühler am meisten bewegen: „Diese pure Lebensfreude“ und „pure Menschlichkeit“, wenn die Teilnehmenden ins Ziel laufen.

Icon vergrößern Mit viel Applaus und selbstgebastelten Schildern werden die Läuferinnen und Läufer vom Publikum motiviert. Foto: Julia Motschmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit viel Applaus und selbstgebastelten Schildern werden die Läuferinnen und Läufer vom Publikum motiviert. Foto: Julia Motschmann

Zehnter Bona-Inklusionslauf: Vom P-Seminar zum Stadt-Event

Viktoria Hatzenbühler ist Lehrerin am St.-Bonaventura-Gymnasium und plant die Veranstaltung seit sieben Jahren federführend mit ihrem Mann Juri Hatzenbühler. Seinen Ursprung nahm der Bonaventura-Lauf in einem P-Seminar vor zehn Jahren. Eine Teilnehmerin des damaligen Projekts war Julia Kränzle. Heute noch übernimmt sie die Moderation des Bona-Inklusionslaufs. Die Idee hinter der Veranstaltung sei dieselbe wie damals geblieben, sagt Kränzle. „Inklusion im Sport: Das Zusammenfügen von Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung und auch ohne. Das Gemeinsame.“

Icon vergrößern Schulleiter Oliver Stahl und Oberbürgermeister Frank Kunz geben das Startsignal. Foto: Julia Motschmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schulleiter Oliver Stahl und Oberbürgermeister Frank Kunz geben das Startsignal. Foto: Julia Motschmann

Seit dem ersten Bona-Inklusionslauf in Dillingen sind nun also zehn Jahre vergangen und auf den ehemaligen Schulleiter Franz Haider ist Oliver Stahl gefolgt. Vom Projekt zeigt sich Stahl begeistert: „Was hier alles möglich gemacht wird, um diesen Lauf zu ermöglichen, ist unglaublich.“ Der Schulleiter macht sogar selbst mit und tritt beim 5-Kilometer-Lauf unter anderem zusammen mit Oberbürgermeister Frank Kunz an. Um 17 Uhr werden die Sieger des Laufs geehrt – bejubelt und mit einer Medaille ausgezeichnet werden am diesem Tag aber alle. Denn was beim Bona-Inklusionslauf zählt, ist die Gemeinschaft.

Icon vergrößern Dillingens Oberbürgermeister gibt beim Bona-Inklusionslauf alles. Foto: Julia Motschmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dillingens Oberbürgermeister gibt beim Bona-Inklusionslauf alles. Foto: Julia Motschmann

Das sind die Sieger des zehnten Bona-Inklusionslaufs Kinderlauf – 1000 Meter Langenmeier Jonas/Berthold Leni Sauter Max/Fischer Carlotta Knapp David/Grkov Isadora Special Olympics – 1000 Meter Kubina Michael/Turchiano Alessia Protte Markus/Ruderisch Greta Wiedemann Werner/Meyer Maria Hobbylauf – 5 Kilometer Albert Andreas/Stöckle Stefanie Naschwitz Simon/Kaim Angela Pfeifer Bastian/Eisenhofer Theresa Special Olympics – 5 Kilometer Götz Kevin/Höpfner Marion Graf Stefan/Greck Laura Sahin Yasar/Glaß Andrea Stadtlauf – 10 Kilometer Wörner Max/Nolde Anna Maria Wasner Elias/Kaleja Yvonne Langenmeir Stefan/Naschwitz Diana Special Olympics – 10 Kilometer Teufel Thomas/Schubert Maya Kirschner Gernot/Greck Theresa Steichele Franz/Langenmair Monika