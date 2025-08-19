Icon Menü
Raser in Wittislingen: 179 km/h statt erlaubter 100 km/h – Konsequenzen erwarten ihn

Wittislingen

Autofahrer bei Wittislingen viel zu schnell unterwegs

Die Polizei erwischt einen Raser, der mit 179 die erlaubten 100 Kilometer pro Stunde weit überschreitet. Was ihm nun droht.
    •
    •
    •
    Die Verkehrspolizei hat einen Raser bei Wittislingen kontrolliert.
    Die Verkehrspolizei hat einen Raser bei Wittislingen kontrolliert. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild)

    Mit 179 statt den erlaubten 100 Kilometern pro Stunde war ein Autofahrer am Samstag in Höhe von Wittislingen unterwegs. Konkret kontrollierte die Verkehrspolizei den Verkehr an der Kreisstraße DLG 7. So heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von mehr als 80 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern beanstandet.

    Autofahrer bei Wittislingen zu schnell: zwei Punkte im Fahreignungsregister

    Die fast 200 Kilometer pro Stunde des eingangs erwähnten Autofahrers bildeten den Höchstwert. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot zu. (AZ)

