Rauch in der Dillinger Bona-Fachakademie – die Feuerwehr rückt aus

Nach der Eröffnung des Dillinger Christkindlesmarkt hat am Freitagabend ein Feuerwehr-Einsatz für Aufsehen gesorgt. Wie Stadtbrandinspektor Markus Pfeifer auf Anfrage informiert, rückte die Dillinger Feuerwehr bei der St.-Bonaventura-Fachakademie in der Konviktstraße an.

„Vor Ort war eine leichte Rauchentwicklung zu bemerken“

Die Brandmeldeanlage hatte gegen 18.30 Uhr die Alarmierung ausgelöst. Wenig später wurde auf eine B3-Alarmierung erhöht, wie sie bei Bränden eines Wohnhauses üblich ist. Die Sache stellte sich schließlich glücklicherweise weniger dramatisch dar. „Vor Ort war eine leichte Rauchentwicklung zu bemerken“, teilt Pfeifer mit. Der Rauch kam seinen Worten zufolge aus einem Töpferofen im Keller der Fachakademie.

Icon Vergrößern Auch das Bayerische Rote Kreuz wurde am Freitagabend alarmiert. Foto: Berthold Veh Icon Schließen Schließen Auch das Bayerische Rote Kreuz wurde am Freitagabend alarmiert. Foto: Berthold Veh

Es sei durchaus üblich, dass ein Töpferofen über mehrere Tage laufe, erläutert der Stadtbrandinspektor. Denn die Keramik müsse ja gebrannt werden. Zum Zeitpunkt des Einsatzes hätten sich keine Studierenden in der Fachakademie befunden. Die Feuerwehr machte mit einem Druckbelüfter das Gebäude rauchfrei, so Pfeifer. Anschließend habe das Personal der Fachakademie das weitere Vorgehen übernommen.

Icon Vergrößern Die Dillinger Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und etwa 15 Einsatzkräften vor Ort in der Konviktstraße. Foto: Berthold Veh Icon Schließen Schließen Die Dillinger Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und etwa 15 Einsatzkräften vor Ort in der Konviktstraße. Foto: Berthold Veh

Warum es aus dem Ofen rauchte, darüber liegen unserer Redaktion noch keine Informationen vor. Ebenso wenig, ob ein Schaden entstanden ist. Die Dillinger Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und etwa 15 Einsatzkräften vor Ort. Auch das Bayerische Rote Kreuz war zur Fachakademie gerufen worden.