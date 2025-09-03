Icon Menü
Rheinmetall plant Munitionsvernichtung auf historischem Gelände bei Zusamaltheim

Zusamaltheim

Rheinmetall kauft Gelände am Lerchenberg bei Zusamaltheim

Der Rüstungskonzern möchte eine Anlage zur Beseitigung von Altmunition errichten. Vor Ort hat sich das bereits herumgesprochen.
Von Laura Gastl und Berthold Veh
    Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat ein 41 Hektar großes Gelände auf dem Lerchenberg bei Zusamaltheim erworben.
    Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat ein 41 Hektar großes Gelände auf dem Lerchenberg bei Zusamaltheim erworben. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

    Es ist ein Waldgebiet bei Zusamaltheim, in dem das Nazi-Regime einst Bunker für die Verwirklichung seines Raketenprogramms errichtete. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte unter anderem die Bundeswehr von 1961 bis 1994 das Gelände, an dem jetzt Radler und Radlerinnen auf dem Weg zur Denzel-Kapelle bei Emersacker vorbeifahren. Nach anderen Vorbesitzern hat nun der Rüstungskonzern Rheinmetall das 41 Hektar große Gelände gekauft. Dort soll eine Anlage zur Vernichtung von Altmunition errichtet werden, informiert das Unternehmen auf seiner Webseite.

