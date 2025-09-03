Rheinmetall kauft Gelände am Lerchenberg bei Zusamaltheim

Es ist ein Waldgebiet bei Zusamaltheim, in dem das Nazi-Regime einst Bunker für die Verwirklichung seines Raketenprogramms errichtete. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte unter anderem die Bundeswehr von 1961 bis 1994 das Gelände, an dem jetzt Radler und Radlerinnen auf dem Weg zur Denzel-Kapelle bei Emersacker vorbeifahren. Nach anderen Vorbesitzern hat nun der Rüstungskonzern Rheinmetall das 41 Hektar große Gelände gekauft. Dort soll eine Anlage zur Vernichtung von Altmunition errichtet werden, informiert das Unternehmen auf seiner Webseite.

Laura Gastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86637 Zusamaltheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rheinmetall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis